Timo Werner fällt für BVB-Duell aus

SID 03.10.2025 • 11:16 Uhr Nach zuletzt vier Siegen in Serie soll es für RB Leipzig auch im Topspiel beim BVB Punkte geben. Timo Werner fehlt den Sachsen.

Trainer Ole Werner muss beim Gastspiel am Samstag bei Borussia Dortmund (15.30 Uhr im LIVETICKER) unter anderem auf Timo Werner verzichten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der ehemalige deutsche Nationalspieler hat muskuläre Probleme, Christoph Baumgartner ist hingegen wieder eine Option, nachdem er zuletzt nur individuell trainiert hatte. Auch Kevin Kampl wird in Dortmund nicht zur Verfügung stehen.

Formstarkes RB trifft auf formstarken BVB

Ole Werner möchte mit RB Leipzig den positiven Lauf der vergangenen Wochen fortsetzen. Die Entwicklung seiner Mannschaft sei zuletzt „sichtbar“ gewesen. „Das wollen wir in Dortmund auch unter Beweis stellen. Das ist sicherlich eine gute Herausforderung“, sagte der Cheftrainer.

Nach vier Siegen in Serie fährt der Tabellendritte Leipzig mit Selbstbewusstsein und Vorfreude zum Tabellenzweiten Dortmund. „Man guckt eigentlich immer relativ früh auf den Spielplan so ein paar Mannschaften an“, erklärte Werner. Das Auswärtsspiel in Dortmund „gehört sicherlich dazu.“

{ "placeholderType": "MREC" }

„Sicherlich kein Nachteil“

Im Vergleich mit dem BVB, der am Mittwoch beim 4:1 gegen Athletic Bilbao noch in der Champions League gefordert war, hat RB ein paar Tage mehr Vorbereitungszeit. „Wir sollten schon versuchen, natürlich daraus auch in irgendeiner Form Kapital zu schlagen“, sagte Werner. Wenngleich das Team von Niko Kovac diesen Rhythmus natürlich gewohnt sei. „Also dieser Fakt alleine wird uns jetzt nicht zum Sieg führen, aber es muss sicherlich kein Nachteil sein.“

Ein weiterer Faktor sei die defensive Stabilität. Dies sei der Punkt, „an dem wir noch auch die meiste Luft nach oben haben“, sagte Werner. Seine Spieler seien „extrem kreativ“ und haben einen „Drang nach vorne“. Doch es gelte die Aufmerksamkeit „über 90 Minuten gegen den Ball“ zu schärfen.