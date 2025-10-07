Kane nennt Voraussetzung für Bayern-Verbleib!

SPORT1 07.10.2025 • 08:37 Uhr Stürmerstar Harry Kane bekennt sich zu den Bayern, will aber auch eine Rückkehr in die Premier League nicht ausschließen.

Harry Kane hat bekräftigt, dass er sich eine Zukunft beim FC Bayern auch über das Vertragsende 2027 hinaus vorstellen kann.

„Ich habe noch keine Gespräche mit Bayern geführt, aber wenn es dazu kommen sollte, wäre ich bereit, offen und ehrlich zu reden“, sagte der Stürmerstar im Guardian.

Allerdings deutete der englische Nationalspieler auch an, dass für eine Vertragsverlängerung gewisse Voraussetzungen gegeben sein müssten. „Natürlich hängt es davon ab, wie das nächste Jahr verläuft und was wir gemeinsam erreichen“, sagte der 32-Jährige: „Wir befinden uns in einer fantastischen Phase, und ich denke an nichts anderes.“

Rückkehr nach England oder FC Bayern? Kane erklärt Sinneswandel

Was eine Rückkehr in die Premier League betrifft, hat sich seine Einstellung im Laufe der Jahre bei den Bayern geändert. „Hätten Sie mich direkt nach meinem Wechsel gefragt, hätte ich mit Sicherheit gesagt, dass ich zurückkommen würde“, so Kane. „Jetzt, wo ich schon ein paar Jahre dort bin, würde ich wahrscheinlich sagen, dass sich das ein wenig geändert hat.“

Ganz ausschließen wollte er eine Rückkehr in seine Heimat allerdings auch nicht. „Ich würde nicht sagen, dass ich niemals zurückkehren würde“, sagte Kane vor den beiden Länderspielen mit England gegen Wales (Test) und Lettland (WM-Qualifikation).

Unter Druck setzen lassen will er sich jedenfalls nicht, wenn es um seine Zukunftsentscheidung geht. „Ich bin voll und ganz bei Bayern. Wenn es Gespräche über eine Vertragsverlängerung geben sollte, werden wir sehen, aber ich habe noch diese Saison und eine weitere Saison vor mir“, sagte Kane: „Es ist nicht so, als wäre ich in meinem letzten Jahr, es gibt keinen Grund zur Panik.“

Kane: „Ich würde gerne den Ballon d‘Or gewinnen“

Nach einem selbst für Bayern-Verhältnisse außergewöhnlich guten Saisonstart haben Kane und seine Teamkollegen sämtliche Titel noch im Visier.

Triumphe sind für ihn auch die Voraussetzung, um ein persönliches Ziel zu erreichen, das er noch hat. „Ich würde gerne den Ballon d’Or gewinnen“, sagte Kane. „Im Grunde genommen ist es ein Mannschaftspokal, den der beste Spieler dieser Mannschaft gewinnt, also wird es entweder der Champions-League-Sieger oder der Weltmeister sein“, orakelte Kane.

Sollte er die Auszeichnung im kommenden Jahr tatsächlich bekommen, „wäre es eine Kombination aus großartigen Leistungen als Einzelperson und als Mannschaft. Es wäre fast die perfekte Saison“.