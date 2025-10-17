„Keine Zeit“ für die alte Liebe: Klassiker ohne Klopp

SID 17.10.2025 • 05:36 Uhr Der ehemalige Dortmunder Trainer ist für seinen neuen Arbeitgeber tätig und kann das Spitzenspiel nicht sehen.

Deutscher „Klassiker“ ohne Jürgen Klopp: Der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund hat keine Zeit für das Bundesliga-Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern und dem BVB.

„Wenn ich nicht arbeiten müsste, würde ich mir das Spiel auf jeden Fall anschauen“, sagte Klopp vor dem Duell am Samstag (18.30 Uhr/Sky). Der 58-Jährige, der an der Seitenlinie mit Dortmund legendäre Spiele gegen die Bayern erlebte, werde „wahrscheinlich keine Zeit“ haben, wie er am Rande eines Sportevents auf Mallorca bei RTL/ntv sagte.

Seit Anfang des Jahres ist Klopp Global Head of Soccer im Red-Bull-Konzern. RB Leipzig empfängt am Samstag (15.30 Uhr/Sky/DAZN) den Hamburger SV in der Red Bull Arena, wo Klopp bereits häufiger die Spiele seiner Leipziger verfolgte.