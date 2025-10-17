Deutscher „Klassiker“ ohne Jürgen Klopp: Der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund hat keine Zeit für das Bundesliga-Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern und dem BVB.
„Keine Zeit“ für die alte Liebe: Klassiker ohne Klopp
„Wenn ich nicht arbeiten müsste, würde ich mir das Spiel auf jeden Fall anschauen“, sagte Klopp vor dem Duell am Samstag (18.30 Uhr/Sky). Der 58-Jährige, der an der Seitenlinie mit Dortmund legendäre Spiele gegen die Bayern erlebte, werde „wahrscheinlich keine Zeit“ haben, wie er am Rande eines Sportevents auf Mallorca bei RTL/ntv sagte.
Seit Anfang des Jahres ist Klopp Global Head of Soccer im Red-Bull-Konzern. RB Leipzig empfängt am Samstag (15.30 Uhr/Sky/DAZN) den Hamburger SV in der Red Bull Arena, wo Klopp bereits häufiger die Spiele seiner Leipziger verfolgte.
Der Wechsel zu Jahresbeginn in das Fußballnetzwerk des Red-Bull-Konzerns hatte Klopp Kritik eingebracht. Nach seinem Abschied von seinem letzten Verein, dem FC Liverpool, am Ende der Saison 2023/24 hatte Klopp einige Monate pausiert, ehe er zu Red Bull wechselte.