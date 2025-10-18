Klassiker: Jackson ersetzt verletzten Gnabry - BVB mit Süle

SID 18.10.2025 • 17:46 Uhr Serge Gnabry fällt kurzfristig mit Adduktorenproblemen aus.

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany muss im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga überraschend Serge Gnabry ersetzen. Im Heimspiel gegen Borussia Dortmund fehlt der formstarke Nationalspieler kurzfristig aufgrund von Adduktorenproblemen. Für ihn läuft Nicolas Jackson in der offensiven Dreierreihe hinter Stürmerstar Harry Kane auf.

Für Jackson ist es der zweite Startelf-Einsatz in der Bundesliga. Auf der Doppel-Sechs erhält Aleksandar Pavlovic das Vertrauen von Kompany und läuft anstelle von Leon Goretzka neben Joshua Kimmich auf.

Dortmunds Trainer Niko Kovac wechselt im Vergleich zum 1:1 gegen RB Leipzig vor der Länderspielpause auf drei Positionen. Niklas Süle rutscht für Ramy Bensebaini in die defensive Dreierkette neben Nico Schlotterbeck und Waldemar Anton. Außerdem spielt Rechtsverteidiger Ryerson anstelle von Yan Couto und Mittelfeldspieler Pascal Groß kommt für Offensivspieler Maximilian Beier ins Team. - Die Aufstellungen:

München: Neuer - Boey, Upamecano, Tah, Laimer - Kimmich, Pavlovic - Olise, Jackson, Díaz - Kane. - Trainer: Kompany

