Familienglück! Köln-Stürmer verpasst Rückkehr

Marius Bülter wird wie schon gegen Stuttgart fehlen
© IMAGO/dts Nachrichtenagentur
SID
Marius Bülter und seine Frau erwarten ein Kind. Zuletzt hatte er schon verletzt gegen Stuttgart gefehlt.

Stürmer Marius Bülter wird dem Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln auch gegen seinen Ex-Klub TSG Hoffenheim nicht zur Verfügung stehen. „Ihm geht’s gut, er wird Papa“, sagte Trainer Lukas Kwasniok am Mittwoch. Für das Auswärtsspiel am Freitag (20.30 Uhr/Sky) werde er daher „auf keinen Fall dabei sein.“

Bülter hatte schon am vergangenen Sonntag aufgrund einer Achillessehnenentzündung das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart (1:2) verpasst, am Dienstag und Mittwoch fehlte er im Training. Bis auf die Langzeitverletzten stehen Kwasniok ansonsten alle Profis zur Verfügung.

