Familienglück! Köln-Stürmer verpasst Rückkehr

SID 01.10.2025 • 14:32 Uhr Marius Bülter und seine Frau erwarten ein Kind. Zuletzt hatte er schon verletzt gegen Stuttgart gefehlt.

Stürmer Marius Bülter wird dem Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln auch gegen seinen Ex-Klub TSG Hoffenheim nicht zur Verfügung stehen. „Ihm geht’s gut, er wird Papa“, sagte Trainer Lukas Kwasniok am Mittwoch. Für das Auswärtsspiel am Freitag (20.30 Uhr/Sky) werde er daher „auf keinen Fall dabei sein.“

