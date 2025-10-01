Familienglück! Köln-Stürmer verpasst Rückkehr

Stürmer Marius Bülter wird dem Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln auch gegen seinen Ex-Klub TSG Hoffenheim nicht zur Verfügung stehen. „Ihm geht’s gut, er wird Papa“, sagte Trainer Lukas Kwasniok am Mittwoch. Für das Auswärtsspiel am Freitag (20.30 Uhr/Sky) werde er daher „auf keinen Fall dabei sein.“
Köln-Stürmer verpasst Rückkehr
Marius Bülter und seine Frau erwarten ein Kind. Zuletzt hatte er schon verletzt gegen Stuttgart gefehlt.
Marius Bülter wird wie schon gegen Stuttgart fehlen
Bülter hatte schon am vergangenen Sonntag aufgrund einer Achillessehnenentzündung das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart (1:2) verpasst, am Dienstag und Mittwoch fehlte er im Training. Bis auf die Langzeitverletzten stehen Kwasniok ansonsten alle Profis zur Verfügung.