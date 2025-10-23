Vor BVB-Duell: Köln-Star im Training verletzt

SID 23.10.2025 • 12:27 Uhr Der Stammspieler zieht sich im Training eine Muskelverletzung zu - und wird die Kracher-Woche damit verpassen.

Der 1. FC Köln muss vorerst auf Offensivspieler Jan Thielmann verzichten. Das teilte der Bundesliga-Aufsteiger am Donnerstag mit.

Der 23-Jährige habe sich am Mittwoch beim Training eine Muskelverletzung zugezogen und wird „vor der Länderspielpause nicht mehr zum Einsatz kommen“, sagte Trainer Lukas Kwasniok.

Thielmann wird damit das Ligaspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Borussia Dortmund und auch das Duell in der zweiten Runde des DFB-Pokals mit Bayern München am nächsten Mittwoch verpassen.

„Das war natürlich für uns alle ein Rückschlag“

Dazu wird er auch gegen den Hamburger SV und beim Rheinderby bei Borussia Mönchengladbach fehlen. „Das war natürlich für uns alle ein Rückschlag, vor allem für Jan“, sagte Kwasniok.