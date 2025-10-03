Ausfall? Bayern-Cheftrainer Kompany gibt Update zu Kim

SID 03.10.2025 • 10:43 Uhr Bayern-Trainer Vincent Kompany kann in Frankfurt voraussichtlich auf Min-jae Kim zurückgreifen. Der Belgier verkündet außerdem, dass er Josip Stanisic bald zurück erwarte.

Bayern-Cheftrainer Vincent Kompany hat bekanntgegeben, dass er beim Topspiel bei Eintracht Frankfurt am Samstag „wahrscheinlich“ auf den zuletzt angeschlagenen Verteidiger Min-jae Kim zurückgreifen könne.

{ "placeholderType": "MREC" }

Jonas Urbig falle dagegen weiter aus. Den Ersatztorwart erwartet Kompany ebenso nach der Länderspielpause zurück wie Josip Stanisic. „Bei den anderen müssen wir noch Geduld haben.“

Kompany warnt vor der Eintracht

Außerdem richtete er eine klare Warnung an seine Mannschaft. Das Duell mit den Hessen sei „gefährlich“, betonte der Coach am Freitag: „Offensiv sind die sehr, sehr stark, sehr beeindruckend.“

Aber, ergänzte Kompany vor der „spannenden Aufgabe“ in Frankfurt, „wir schießen auch viel Tore. Ich weiß nicht, wer auf ein 0:0 wetten will.“ Er habe das Gefühl, dass es sein Team „immer besser macht, wenn die andere Mannschaft in einer guten Phase ist“ - das erwarte er auch diesmal.

{ "placeholderType": "MREC" }

Großes Lob für SGE-Durchstarter Uzun

Eintracht-Topscorer Can Uzun hat es ihm besonders angetan. Der Youngster gehöre zu einer „neuen Generation Topspieler“ in der Liga. „Er hat viele Fähigkeiten zwischen den Linien, kann nicht nur den letzten Pass spielen, sondern auch entscheidend sein mit seinen Toren.“ Außerdem zeichne Uzun aus, dass er in der Lage sei, auf sehr unterschiedliche Art Tore zu erzielen und „clever in die richtige Position“ zu kommen.