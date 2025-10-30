Kovac über Augsburg: "Ungemein viel Qualität"

SID 30.10.2025 • 13:40 Uhr Dass es beim FCA mit Trainer Sandro Wagner derzeit kriselt, bedeute für Borussia Dortmund "nicht, dass es leicht wird", so der BVB-Coach.

Trotz der Krise beim kommenden Gegner geht Borussia Dortmund voller Respekt ins Bundesliga-Spiel beim FC Augsburg. "Ich bewerte die Situation nicht über, es ist eine Bundesliga-Mannschaft, die ungemein viel Qualität hat", sagte BVB-Trainer Niko Kovac mit Blick auf das Duell am Freitag (20.30 Uhr/Sky). Die Situation beim FCA mit Trainer Sando Wagner sei "nicht die leichteste", so Kovac, "aber das bedeutet nicht, dass es für uns leicht wird."

Das "Gegenteil" sei der Fall. "Wir müssen uns zu 100 Prozent konzentrieren", forderte der Kroate: "Wir schauen nur auf uns, wollen unser Spiel durchbringen und gewinnen." Dies sei "ganz klar unsere Ambition".