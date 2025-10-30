Trotz der Krise beim kommenden Gegner geht Borussia Dortmund voller Respekt ins Bundesliga-Spiel beim FC Augsburg. "Ich bewerte die Situation nicht über, es ist eine Bundesliga-Mannschaft, die ungemein viel Qualität hat", sagte BVB-Trainer Niko Kovac mit Blick auf das Duell am Freitag (20.30 Uhr/Sky). Die Situation beim FCA mit Trainer Sando Wagner sei "nicht die leichteste", so Kovac, "aber das bedeutet nicht, dass es für uns leicht wird."
Kovac über Augsburg: "Ungemein viel Qualität"
Kovac fordert volle Konzentration von seiner Mannschaft
Das "Gegenteil" sei der Fall. "Wir müssen uns zu 100 Prozent konzentrieren", forderte der Kroate: "Wir schauen nur auf uns, wollen unser Spiel durchbringen und gewinnen." Dies sei "ganz klar unsere Ambition".
Augsburg war am Dienstag in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen den VfL Bochum ausgeschieden, belegt in der Liga derzeit nur den 15. Platz. Zuletzt gab im eigenen Stadion ein 0:6 gegen RB Leipzig. Kovac betonte, dass er sich nicht zu sehr mit Wagners Situation beschäftige. "Der Fokus gilt meiner Mannschaft", sagte er: "Ich habe genug zu tun, weil wir alle drei Tage spielen."