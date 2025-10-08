Kovac wird bei Schlotterbeck-Zukunft deutlich

SID 09.10.2025 • 00:05 Uhr Die Zukunft von Nico Schlotterbeck bei Borussia Dortmund ist weiter offen. Jetzt bekennt sich Trainer Niko Kovac klar zu seinem Innenverteidiger und wirbt um dessen Verbleib.

Borussia Dortmunds Trainer Nico Kovac legt sich für eine Vertragsverlängerung von Nationalspieler Nico Schlotterbeck ins Zeug.

„Er hat einen sehr hohen Stellenwert innerhalb der Mannschaft. Er hat einen sehr hohen Stellenwert auch bei den Fans“, sagte Kovac in einem Sky-Interview.

Geht es nach Kovac, soll der Innenverteidiger natürlich möglichst lange bleiben: „Wir sind hier im Ruhrpott und da braucht man schon auch die Emotionen, die Aggressivität und das bringt er mit – neben den fußballerischen Qualitäten. Deswegen wäre es schön, wenn er hier länger bleibt."

Schlotterbeck? Wird „richtige Entscheidung treffen“

Der 25 Jahre alte Innenverteidiger wisse, „was er an diesem Klub hat“, ergänze Kovac: „Ich glaube, er hat auch gespürt in der Zeit, wo er verletzt war, dass er volle Unterstützung hatte, dass ihn jeder Einzelne hier supportet hat, dass wir ihm alles Menschenmögliche unterbreitet haben, um ihn dann auch nach vorne zu bringen.“ Das sei bei Schlotterbeck im Kopf und er werde „für sich sicherlich auch die richtige Entscheidung treffen“.

Schlotterbeck, der vor drei Jahren vom SC Freiburg nach Dortmund gewechselt ist, zögert aktuell, sein bis 2027 datiertes Arbeitspapier beim BVB auszudehnen.