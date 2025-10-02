Kovac: "Zeitfaktor" entscheidend für BVB-Aufschwung

SID 02.10.2025 • 14:48 Uhr "Mit jedem einzelnen guten Spiel und Ergebnis kommt das Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten. Das hat sich manifestiert", sagt Kovac.

Für Niko Kovac sind die vielen guten Ergebnisse von Borussia Dortmund vor allem mit dem „Zeitfaktor“ zu erklären.

„Die tägliche Arbeit, das Videostudium, das Umsetzen auf dem Trainingsplatz. Mit jedem einzelnen guten Spiel und Ergebnis kommt das Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten. Das hat sich manifestiert“, sagte der BVB-Trainer vor dem Bundesligaspiel gegen RB Leipzig (Samstag, 15.30 Uhr/Sky).

Letzte BVB-Niederlage gegen Leipzig

Seit nun acht Monaten ist Kovac bei Dortmund Coach, am 15. März hat der BVB zum letzten Mal in der Bundesliga verloren - beim kommenden Gegner Leipzig. „Ich hoffe nicht, dass sich da ein Kreis schließt“, sagte Kovac mit Blick auf das Wiedersehen. Generell seien die Leistungsausschläge immer seltener und würden wenn „eher nach oben“ gehen, daher „bin ich sehr positiv“, betonte er.