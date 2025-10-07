Kroos: Bayern „wird im März oder April Meister“

SID 07.10.2025 • 13:50 Uhr Nach sechs Spielen hat der FC Bayern noch keinen Punkt abgegeben. Toni Kroos sagt einen Alleingang voraus.

Fußball-Weltmeister Toni Kroos sieht seinen Ex-Klub Bayern München im Kampf um die deutsche Meisterschaft unangreifbar. „Als Spieler habe ich es immer gehasst, wenn die Leute gesagt haben: Ach, dieses Jahr werdet ihr einfach Meister“, sagte Kroos in seinem Podcast „Einfach mal luppen“. Schließlich müssten die Spiele „erst mal gespielt werden. Dennoch glaube ich, dass Bayern in dieser Saison wirklich im März oder spätestens im April Meister wird.“

Bayern sei für viele deutsche Mannschaften nicht schlagbar. „Dieses Jahr ist es einfach zu offensichtlich, zu weit weg vom Rest“, sagte Kroos. „Dieser Gegner fehlt. Leverkusen fehlt automatisch aufgrund des Umbruchs. Dortmund und Leipzig sind es auf Dauer einfach nicht, das haben die letzten Jahre gezeigt, das wird auch in diesem Jahr so sein.“