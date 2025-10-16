Kwasniok will El Mala schützen: "Damit wir viel von ihm haben"

SID 16.10.2025 • 14:23 Uhr Kölns Offensivjuwel Said El Mala spielt sich ins Rampenlicht. Sein Trainer will ihn behutsam aufbauen.

Trainer Lukas Kwasniok vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln will sein aufstrebendes Offensivjuwel Said El Mala schützen. "Nur weil er ein Tor erzielt, heißt das nicht, dass er automatisch beginnt", sagte der Coach auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky): "Der Junge ist 19 Jahre alt und hat drei Spiele in einer Woche absolviert. Sein Körper ist das noch nicht ganz so gewohnt."

Man müsse abwägen: "Hilft uns Said von Beginn an oder hilft er uns von der Bank aus noch mehr - und das verantwortungsvoll. Nicht nur für das Spiel, sondern auch für die Zukunft, damit wir alle viel von ihm haben", sagte Kwasniok über den Flügelspieler, der zuletzt beim 1:0-Erfolg bei der TSG Hoffenheim mit einem sehenswerten Solotor geglänzt hatte. Anschließend spielte El Mala auch beide Partien für die deutsche U21 in der EM-Qualifikation.

Dennoch gehe es darum, "den Flow zu nutzen", sagte Kwasniok, der einen Hype um sein Talent "nicht mitbekommen" haben will. Nach den jüngsten Leistungen soll auch der FC Bayern Interesse an El Mala haben.