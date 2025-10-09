Leichte Muskelverletzung bei Wolfsburgs Arnold

SID 09.10.2025 • 17:54 Uhr Der Kapitän hat sich die Blessur bei einem Testspiel am Mittwoch gegen Hertha BSC zugezogen.

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat nach der Verletzung von Kapitän Maximilian Arnold leichte Entwarnung gegeben.

Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, habe sich der Mittelfeldspieler bei der Testspiel-Niederlage gegen den Zweitligisten Hertha BSC (0:2) am Mittwoch eine „leichte Muskelverletzung“ im Oberschenkel zugezogen. Arnold müsse „in den kommenden Tagen etwas kürzertreten“. Wann Trainer Paul Simonis wieder auf ihn zurückgreifen kann, bleibe abzuwarten.