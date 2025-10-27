Nächster Ausfall! Bittere Diagnose für Bayer-Star

SID 27.10.2025 • 16:13 Uhr Bayer Leverkusen muss rund zwei Monate auf Ezequiel Fernández verzichten. Trainer Kasper Hjulmand hat mit Personalsorgen zu kämpfen.

Die personellen Sorgen bei Bayer Leverkusen halten an: Der Fußball-Vizemeister muss nun auch länger auf Mittelfeldspieler Ezequiel Fernández verzichten.

Der Argentinier erlitt im Bundesliga-Spiel am Sonntag gegen den SC Freiburg (2:0) eine vom Verein nicht näher bezeichnete Bänderverletzung im linken Knie, laut Klubangaben wird der 23-Jährige voraussichtlich zwischen sieben und acht Wochen fehlen.

Fernández hatte zuletzt fünfmal in Folge in der Startelf von Trainer Kasper Hjulmand gestanden. Am Sonntag war er nach einer unglücklichen Bewegung zunächst behandelt worden, nach 67 Minuten musste er ausgewechselt werden.

Bayer fehlen mehrere Stammkräfte

Bayer fehlen derzeit weitere Stammkräfte: Neben den Langzeitverletzten Exequiel Palacios und Axel Tape fielen zuletzt auch Nathan Tella, Malik Tillman und Lucas Vázquez aus. Gegen Freiburg standen Topstürmer Patrik Schick und Abwehrspieler Jarell Quansah wieder zur Verfügung.