Matthäus sieht Schlotterbeck als Bayern-Kandidaten

SID 06.10.2025 • 15:44 Uhr Der Rekordmeister müsse den Dortmunder Nationalspieler gleich aus mehreren Gründen auf dem Zettel haben, meint der Experte.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht Nico Schlotterbeck perspektivisch als möglichen Kandidaten für Bayern München. Sollte Innenverteidiger Dayot Upamecano den deutschen Fußball-Rekordmeister im Sommer „tatsächlich verlassen, hat man ein Qualitäts- und Quantitätsproblem auf dieser Position. Dann sollte sich der FC Bayern um Nico Schlotterbeck bemühen“, schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne.

Upamecano verhandelt mit den Bayern seit geraumer Zeit über eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrages. Schlotterbeck zögert seinerseits, sein bis 2027 datiertes Arbeitspapier beim BVB auszudehnen.

Der 25-Jährige habe „auf jeden Fall die Qualität für den FC Bayern, und ein deutscher Nationalspieler ist für die Münchner immer interessant“, meinte Matthäus. Als Linksfuß würde er „auch gut“ zu Jonathan Tah passen, „und das Aufbauspiel der Bayern aus der eigenen Defensive wäre noch besser, als es jetzt ohnehin schon ist“.