Matthäus übt Kritik an Wagner

Maximilian Huber 31.10.2025 • 08:22 Uhr Sandro Wagner steckt mit dem FC Augsburg in einer Krise. Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus übt Kritik am ehemaligen Bundesliga-Stürmer. Seine Spielidee passe nicht zur DNA der Fuggerstädter.

Sandro Wagner befindet sich auf seiner ersten Trainerstation in der Bundesliga in einer handfesten Krise. Mit dem FC Augsburg verlor der einstige Stürmer sechs der letzten acht Pflichtspiele und schied am Dienstagabend im DFB-Pokal vor heimischer Kulisse gegen Zweitligist Bochum (0:1) aus.

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus nahm Wagner in die Pflicht und legte dem Trainer ein Umdenken nahe. „Sandro hat eine Art und Weise, seine Mannschaft spielen zu lassen, für die Augsburg vielleicht nicht die Spieler hat. Vielleicht sollte er umdenken. Vielleicht ein bisschen mehr grauen Fußball spielen lassen als Fußball, der glänzen kann. Das passt nicht zur DNA des FC Augsburg“, teilte Matthäus im Gespräch mit RTL/ntv und sport.de mit.

Nächste FCA-Pleite gegen Dortmund?

In der Bundesliga liegt der FCA mit sieben Punkten nach acht Spieltagen auf Platz 15 der Tabelle. Am Abend gastiert Borussia Dortmund in der Fuggerstadt und könnte Augsburg die nächste empfindliche Heimniederlage zufügen (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).

„Wenn die beiden Spiele gegen Dortmund und Stuttgart (nächstes Auswärtsspiel des FCA; d. Red.) verloren gehen sollten, dann wird man in der Öffentlichkeit über den Trainer nachdenken", befand Matthäus.