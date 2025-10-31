Matthäus übt Kritik an Wagner

Sandro Wagner befindet sich auf seiner ersten Trainerstation in der Bundesliga in einer handfesten Krise. Mit dem FC Augsburg verlor der einstige Stürmer sechs der letzten acht Pflichtspiele und schied am Dienstagabend im DFB-Pokal vor heimischer Kulisse gegen Zweitligist Bochum (0:1) aus.
Erneute Matthäus-Kritik an Wagner
Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus nahm Wagner in die Pflicht und legte dem Trainer ein Umdenken nahe. „Sandro hat eine Art und Weise, seine Mannschaft spielen zu lassen, für die Augsburg vielleicht nicht die Spieler hat. Vielleicht sollte er umdenken. Vielleicht ein bisschen mehr grauen Fußball spielen lassen als Fußball, der glänzen kann. Das passt nicht zur DNA des FC Augsburg“, teilte Matthäus im Gespräch mit RTL/ntv und sport.de mit.
Nächste FCA-Pleite gegen Dortmund?
In der Bundesliga liegt der FCA mit sieben Punkten nach acht Spieltagen auf Platz 15 der Tabelle. Am Abend gastiert Borussia Dortmund in der Fuggerstadt und könnte Augsburg die nächste empfindliche Heimniederlage zufügen (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).
„Wenn die beiden Spiele gegen Dortmund und Stuttgart (nächstes Auswärtsspiel des FCA; d. Red.) verloren gehen sollten, dann wird man in der Öffentlichkeit über den Trainer nachdenken", befand Matthäus.
Schon am Sonntag hatte der 64-Jährige Kritik an Wagner geübt. „Die Schritte, die Sandro gehen will, die sind einfach zu groß“, sagte er bei Sky90. Matthäus folgerte: „Die Mannschaft oder die Spieler sind dann auch überfordert.“