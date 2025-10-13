Medien: Schröder wird neuer Sportchef in Gladbach

SID 13.10.2025 • 14:26 Uhr Der Ex-Profi, der am Samstag 50 Jahre alt wird, wechselt wohl vom österreichischen Spitzenklub RB Salzburg zur Borussia.

Rouven Schröder wird aller Voraussicht nach neuer Sport-Geschäftsführer bei Borussia Mönchengladbach. Der Ex-Profi, der am Samstag 50 Jahre alt wird, wechselt nach übereinstimmenden Medienberichten vom österreichischen Spitzenklub RB Salzburg zum abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten, wo er die Nachfolge von Roland Virkus antritt. Der Deal sei „beschlossene Sache“, schreibt der Kurier, einzig die Höhe der Ablösesumme stehe noch nicht fest.

Schröder arbeitete in der Bundesliga bereits für den FSV Mainz 05, RB Leipzig und Schalke 04 als Funktionär. Seit Dezember 2024 ist er in Salzburg tätig, sein Vertrag läuft noch bis Ende 2028. In der Vergangenheit war er bereits mehrfach ein Kandidat bei der Borussia, zu einem Vertragsabschluss kam es aber nie.

Der 58-jährige Virkus war Ende September zurückgetreten. Er zog damit die Konsequenzen aus einem sehr schwachen Saisonstart. Zwei Wochen zuvor war Trainer Gerardo Seoane entlassen worden.