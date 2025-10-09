Mislintat sieht zunehmende Bedeutung mentaler Stärke im Fußball

SID 09.10.2025 • 05:41 Uhr Auch bei Transfers werde die psychologische Komponente abgefragt, so der einstige Technische Direktor des BVB und Sportdirektor des VfB Stuttgart.

Sven Mislintat ordnet dem Thema mentale Stärke im Fußball eine zunehmende Bedeutung zu. Der langjährige Bundesliga-Funktionär sieht in den psychologischen Faktoren angesichts der großen Breite an Topleistungen im immer athletischeren Profisport die Prozentpunkte, „die dann eben die Halbfinals und Finals oder die Crunchtime in der Liga entscheiden.“ Dies sagte Mislintat im Rahmen der von Sky präsentierten SID-Mixedzone anlässlich des Welttags für psychische Gesundheit (10. Oktober).

{ "placeholderType": "MREC" }

Aber auch im Bereich Scouting wachse die Sensibilität für das Thema. „Wir haben Talente, die immer früher wechseln“, sagte Mislintat. Oftmals sei die Persönlichkeitsentwicklung noch nicht abgeschlossen, wenn Spieler sich schon Top-Klubs anschließen und ihre „relativ sicheren Häfen“ verlassen. „Das heißt, ich komme in unsichere Häfen, wo ich diese Stärke brauche“, sagte Mislintat.