Mit Joachim Löw gesichtet: Überraschung um Trainer-Ikone Christian Streich

Julius Schamburg 19.10.2025 • 16:53 Uhr Prominenter Besuch in Freiburg: Trainer-Ikone Christian Streich schaut sich das Duell mit Eintracht Frankfurt gemeinsam mit Joachim Löw im Stadion an.

Christian Streich ist überraschenderweise beim Bundesliga-Spiel zwischen dem SC Freiburg und Eintracht Frankfurt (TICKER) im Stadion aufgetaucht.

Der langjährige Cheftrainer der Freiburger (Dezember 2011 bis Juni 2024) schaute sich die Partie gemeinsam mit Ex-Bundestrainer Joachim Löw auf den Zuschauerrängen an.

Petersen: „Er guckt immer noch wie früher“

In der 68. Minute, wurde Streich dann im TV auf der Tribüne sitzend neben SCF-Sportvorstand Jochen Saier eingeblendet. „Ich glaube, dass es das erste Mal ist, dass er im Stadion ist. Aber er guckt immer noch wie früher“, sagte DAZN-Experte Nils Petersen.

„Ich weiß nicht, bei welcher Person das Wort Legende besser passt, als bei Christian Streich. Aber das was er vermacht hat, wurde von Julian Schuster exzellent weitergeführt", ergänzte Kommentator Max Siebald.

Petersen stellte klar: „Er wird weiter wahnsinnig viel Fußball gucken, dafür liebt er diesen Job viel zu sehr. Das ist seine Identität. Ich glaube ihm wird es auch fehlen, aber jetzt kann er auch entspannter hierher gehen, weil es ohne ihn auch einfach weiterging. Das ist wichtig. Auch für ihn. Er hat was hinterlassen.“

Bundesliga: Streich und Löw im Stadion

„Auch wollte ich nicht auf der Tribüne sitzen und gefilmt werden, oder zu den Spielverläufen befragt werden. Dieser räumliche Abstand hat mir ermöglicht, eine gewisse Ruhe zu finden und mich in meiner neuen Lebenssituation zurechtzufinden“, sagte Streich im August bei einem Interview mit der Badischen Zeitung.

Streich schaut Freiburg-Spiele „ohne Ton“

Die Spiele verfolgte er stattdessen vor dem Fernseher. „Ohne Ton“, erklärte Streich. „So war es für mich gut.“

Generell wolle er nicht zu viel in die Öffentlichkeit. „Diese Bühne, die ich früher hatte, jede Woche Pressekonferenz und so, das war zu viel. Jetzt soll es in einem vernünftigen Maß sein. Man muss den Dingen ins Auge blicken.“