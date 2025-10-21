Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss in den kommenden Partien ohne Mittelfeldspieler Oscar Höjlund auskommen. Wie die Hessen mitteilten, zog sich der 20-Jährige eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu und werde "bis auf Weiteres" fehlen. Unter anderem fällt der Däne damit für den Kracher in der Champions League gegen den FC Liverpool am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) und das kommende Ligaspiel gegen den FC St. Pauli am Samstag (15.30 Uhr/Sky) aus.
Muskelverletzung: Frankfurt erstmal ohne Höjlund
Die SGE muss einen Ausfall verkraften. Ein Mittelfeldspieler zieht sich eine Muskelblessur zu.
Oscar Höjlund (r.) im Spiel bei Atlético
Höjlund gehörte bislang in dieser Spielzeit nicht zum Stammpersonal, stand bei seinen neun Einsätzen lediglich einmal in der Anfangsformation.