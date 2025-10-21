Muskelverletzung: Frankfurt erstmal ohne Höjlund

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss in den kommenden Partien ohne Mittelfeldspieler Oscar Höjlund auskommen. Wie die Hessen mitteilten, zog sich der 20-Jährige eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu und werde "bis auf Weiteres" fehlen. Unter anderem fällt der Däne damit für den Kracher in der Champions League gegen den FC Liverpool am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) und das kommende Ligaspiel gegen den FC St. Pauli am Samstag (15.30 Uhr/Sky) aus.