"Nicht der klassische Aufsteiger": Viel Lob für den HSV

SID 19.10.2025 • 06:27 Uhr Der HSV steht weiterhin im gesicherten Mittelfeld.

An der Bundesliga-Tauglichkeit des Hamburger SV gab es nach der Niederlage bei RB Leipzig keine Zweifel, auch vom Gegner regnete es deshalb Lob. "Das ist nicht der klassische Aufsteiger, die machen es richtig gut", sagte Doppel-Torschütze Christoph Baumgartner nach dem 2:1 (1:0)-Erfolg.

Denn obwohl am Ende nichts Zählbares steht, blieb ein positiver Eindruck. "Wir haben gezeigt, dass wir über das ganze Spiel die bessere Mannschaft waren. Wir waren besser im Spiel", sagte HSV-Kapitän Yussuf Poulsen, der bei seiner Rückkehr nach Leipzig von Spielern und Fans gefeiert wurde. HSV-Trainer Merlin Polzin hatte nach dem Spiel "gemischte Gefühle". Und ergänzte: "Man hat heute gesehen, dass wir den nächsten Schritt in unserem Prozess gegangen sind."

Dennoch fehlte am Ende das "letzte Quäntchen Glück. Leipzig war sehr effizient – und wir nicht", so Poulsen. Doppelpacker Baumgartner (45. und 50.) hatte beide Treffer für Leipzig erzielt, Albert Lokonga (48.) glich zwischenzeitlich für die Gäste aus.