"Nicht mehr qualifiziert": Thomas Müller blickt auf FC Bayern vs. Borussia Dortmund

Franziska Wendler 18.10.2025 • 10:13 Uhr Thomas Müller drückt dem FC Bayern gegen Dortmund von Kanada aus die Daumen, vermisst den Klassiker aber nicht.

Es ist lange her, dass Thomas Müller beim Bundesliga-Klassiker zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund nicht im Kader stand. Genauer gesagt war dies zuletzt in der Saison 2008/09 der Fall.

Wenn die Münchner den BVB am Abend zum Topspiel empfangen (ab 18:30 Uhr im LIVETICKER), dann schaut Müller trotz neun Stunden Zeitverschiebung von Kanada aus zu.

„Ich bin ein Kind der Bundesliga, werde das Spiel natürlich anschauen und den Bayern die Daumen drücken“, erklärte er im Gespräch mit der AZ.

Müller: Ich bin kein Vermissertyp

Der 36-Jährige, der diese besondere Begegnung so oft wie kein anderer Bayern-Spieler bestritt, wird den Klassiker dennoch nicht vermissen. „Ich bin kein Vermissertyp“, so der Offensivspieler.

„Ich hatte in der Vergangenheit viele solcher Spiele für den FC Bayern. Jetzt habe ich mich für etwas anderes entschieden, beziehungsweise mich nicht mehr für den Klassiker qualifiziert.“

Vielmehr steht für Müller nun sein neuer Klub im Fokus, mit dem in der Nacht auf Sonntag das letzte MLS-Spiel vor den Playoffs auf dem Programm steht.