Palacios verlängert in Leverkusen bis 2030

Exequiel Palacios spielt seit fünf Jahren in Leverkusen und gilt als „tragende Säule" der Werkself.

Weltmeister Exequiel Palacios hat seinen Vertrag bei Bayer Leverkusen vorzeitig verlängert. Der Argentinier, dessen Kontrakt ursprünglich bis Sommer 2028 datiert war, unterschrieb beim Fußball-Bundesligisten nun bis zum 30. Juni 2030. Palacios läuft seit 2020 für Bayer auf, aktuell fehlt er der Werkself aufgrund einer Adduktorenverletzung.

