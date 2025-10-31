Platzt der Knoten bei Königsdörffer? "Lechzt nach diesem Tor"

SID 31.10.2025 • 16:10 Uhr HSV-Coach Merlin Polzin zeigt sich geduldig mit seinem Angreifer.

Platzt der Knoten in Köln? In der vergangenen Aufstiegssaison traf Ransford Königsdörffer gleich dreimal gegen den direkten Konkurrenten aus dem Rheinland.

In dieser Spielzeit wartet der 24 Jahre alte Hoffnungsträger des Hamburger SV weiter auf sein erstes Bundesligator. Trainer Merlin Polzin macht seinem Angreifer vor dem Duell der Liga-Neulinge keinen Druck.

„Natürlich ist es so, dass Ransi nach diesem Tor lechzt“, sagte HSV-Trainer Polzin vor der Partie am Sonntag (15.30 Uhr). Er betonte seine Zufriedenheit mit Königsdörffer, wünscht ihm aber auch wieder einen Treffer.

„Sicherlich hat er gute Erinnerungen und ist gewillt, den guten Erfahrungen, die er zuletzt in Köln gemacht hat, einen neuen Moment hinzuzufügen“, sagte der Coach.