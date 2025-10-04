RB-Trainer lässt Moderator verzweifeln

SPORT1 04.10.2025 • 16:20 Uhr Ole Werner sorgt bei seiner Startelf für die Partie bei Borussia Dortmund für eine Überraschung. Trotz mehrmaligen Nachfragens lässt sich der Trainer von RB Leipzig keine Details entlocken.

Beim Topspiel zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig (LIVETICKER) veränderte Gästetrainer Ole Werner seine Startelf im Vergleich zum 1:0-Erfolg in der Vorwoche beim VfL Wolfsburg auf einer Position – sehr zur Überraschung von Sky-Moderator Yannick Erkenbrecher, der sich deshalb einen kuriosen Dialog mit Werner lieferte.

Statt des zuletzt gesetzten Yan Diomande beorderte der 37-Jährige Antonio Nusa auf die linke Angriffsseite, womit Erkenbrecher überhaupt nicht gerechnet hatte. Der Moderator bohrte deshalb mehrmals nach, doch Werner blieb wortkarg und wollte sich nicht entlocken lassen, warum er Nusa den Vorzug gab.

Erkenbrecher vermutete gar, dass irgendetwas rund um Diomande vorgefallen sein könnte, doch Werner blieb standhaft. SPORT1 bildet den genauen Wortlaut des Dialogs zwischen Erkenbrecher und Werner ab.

Erkenbrecher: „Eine Änderung, Nusa kommt rein, wir hätten mit Diomande gerechnet?“

Werner: „Alle Spieler von uns können spielen. Ich habe mich kurzfristig für Toni entschieden. Man muss auch nicht alles erklären.“

Erkenbrecher: „Aber es war eine kurzfristige Entscheidung, ist irgendetwas vorgefallen?“

Werner: „Nochmal, ich muss nicht alles erklären.“ (grinst)

Erkenbrecher: „Also klingt danach, als wäre es anders geplant gewesen?“

