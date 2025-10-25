Rot nach Brutalo-Foul an Star des FC Bayern

Maximilian Huber 25.10.2025 • 16:32 Uhr Borussia Mönchengladbach agiert gegen den FC Bayern frühzeitig in Unterzahl. Gladbachs Jens Castrop sieht nach einem harten Einsteigen gegen Luis Díaz die Rote Karte.

Borussia Mönchengladbach muss in seinem Heimspiel gegen den FC Bayern München (JETZT im Liveticker) schon frühzeitig in Unterzahl agieren.

Schon nach 15 Minuten kam Gladbachs Jens Castrop im Zweikampf mit Luis Díaz zu spät und grätschte den Kolumbianer mit ausgestrecktem Fuß und offener Sohle um. Schiedsrichter Sascha Stegemann zeigte dem 22-Jährigen, der Díaz auf Höhe des Schienbeins traf, zunächst die Gelbe Karte.

Nach heftigen Protesten seitens der Bayern schaltete sich Video-Assistent Robert Schröder ein. Stegemann schaute sich das Foulspiel noch einmal am Monitor an.

Mustafi attestiert Díaz Glück

Nach Betrachtung der Bilder entschied sich der Unparteiische für eine Rote Karte und verwies Castrop vom Feld. „Ein Einsteigen, was echt an der Kante ist“, befand Sky-Kommentator Hannes Herrmann zunächst - und sah sich in der Roten Karte bestätigt.

Auch Experte Shkodran Mustafi zeigte Verständnis für das Eingreifen des VAR und attestierte Díaz Glück, dass ihn Castrop nicht noch schlimmer traf. „Díaz hat noch Glück, dass er ihn nicht mittig trifft. Sonst kann es ganz böse ausgehen.“