„Schaut gut aus“: Kompany hofft auf Davies-Comeback im Dezember

SID 17.10.2025 • 11:01 Uhr Es bleibt abzuwarten, wie der Linksverteidiger auf die Trainingsbelastung reagiert.

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany hat eine baldige Rückkehr von Linksverteidiger Alphonso Davies in Aussicht gestellt. Nach einem Kreuzbandriss im März könne der Kanadier möglicherweise noch in diesem Jahr sein Comeback feiern, erklärte Kompany vor dem Bundesliga-Klassiker gegen Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr/Sky).

„Es schaut auf jeden Fall gut aus“, sagte der Belgier: „Ich hatte erstmal gehofft, dass er Anfang Januar wieder dabei ist, aber wie es jetzt aussieht, geht es vielleicht ein bisschen früher. Wenn er im Dezember noch ein paar Spiele machen kann, dann haben alle wunderbar gearbeitet.“

Davies hatte sich im Einsatz für Kanada im März schwer am rechten Knie verletzt. Zuletzt stand der 24-Jährige wieder auf dem Platz und trainierte individuell. Man müsse schauen, wie der Körper auf die neue Belastung reagiert, „und wenn das weiterhin gut läuft, dann haben wir vielleicht einen sehr, sehr fitten Alphonso Davies wieder zurück irgendwann im Dezember“.

Neben Davies fehlen dem Rekordmeister in der Defensive auch Hiroki Ito (Fraktur im Mittelfuß) und Josip Stanisic (Teilverletzung des Innenbands). Stanisic „wird dieses Spiel noch fehlen“, sagte Kompany. Ein Comeback von Ito wird frühestens im November erwartet.

