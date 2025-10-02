Bundesliga: Heidenheim will im Derby „etwas holen“

SID 02.10.2025 • 15:09 Uhr Heidenheim-Trainer Frank Schmidt rechnet sich in Stuttgart etwas aus - trotz größerer Personalsorgen.

Trainer Frank Schmidt von Fußball-Bundesligist 1. FC Heidenheim rechnet sich mit seiner Mannschaft auch im Derby beim Pokalsieger VfB Stuttgart etwas aus.

„Wir haben uns in jedem Spiel gesteigert“, sagte Schmidt und betonte mit Blick auf das Nachbarschaftsduell am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN): „Der VfB ist Favorit, aber es ist alles andere als ausgeschlossen, dass wir in Stuttgart etwas holen können.“ Schon am 31. Spieltag der vergangenen Saison hatte Heidenheim 1:0 am Neckar gewonnen.

Große Personalsorgen beim FCH

Allerdings plagen den FCH, der am vergangenen Wochenende gegen den FC Augsburg seinen ersten Saisonsieg eingefahren hatte (2:1), erhebliche Personalprobleme. Stürmer Budu Zivzivadze ist noch immer rotgesperrt, dazu fallen Angreifer Marvin Pieringer, Linksverteidiger Leart Pacarada und Torwart Frank Feller sicher aus.

Laut Schmidt sind darüber hinaus Kapitän Patrick Mainka, Verteidiger Thomas Keller sowie die Offensivspieler Mathias Honsak, Stefan Schimmer, Sirlord Conteh und Mikkel Kaufmann angeschlagen.

„Sie haben diese Woche bis jetzt noch nicht trainiert oder nur Teile vom Mannschaftstraining absolviert“, sagte Schmidt am Donnerstag, „ein paar Fragezeichen“ sehe er noch.

„Der Kader ist groß genug, natürlich wird es in der Offensive bei den Namen ein bisschen schwieriger. Wir müssen noch mal alle Kräfte bündeln“, sagte Schmidt, erst nach der Länderspielpause „sieht es wieder ganz anders aus.“