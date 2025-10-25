Newsticker
Schock beim FC: Hübers mit Knieverletzung ausgewechselt

Bei der Partie in Dortmund verdreht sich der Kölner Abwehrspieler das Knie - und muss mit einer Trage unter Schmerzen vom Feld gebracht werden.
Hübers verletzte sich wohl schwer
© IMAGO/SID/Marco Bader
SID
Abwehrchef Timo Hübers hat im Auswärtsspiel des 1. FC Köln bei Borussia Dortmund eine mutmaßlich schwere Knieverletzung erlitten. Nach einem Zweikampf mit BVB-Stürmer Serhou Guirassy in der Schlussphase blieb der 29-Jährige mit Schmerzen liegen – offenbar hatte er sich das Knie verdreht. Einige Kölner Profis schlugen umgehend die Hände über den Köpfen zusammen.

Hübers wurde minutenlang auf dem Feld behandelt und schließlich auf einer Trage vom Feld gebracht. Der Innenverteidiger griff sich mit schmerzverzerrtem Gesicht immer wieder an den Kopf. Beide Fanlager applaudierten. „Wir hoffen, es ist nicht so schlimm, wie es aussah“, schrieb der FC umgehend bei X.

Da Kölns Trainer Lukas Kwasniok das Wechselkontingent bereits erschöpft hatte, musste der FC die Schlussminuten in Unterzahl absolvieren. Kurz vor Spielende erzielte Maximilian Beier (90.+6) den 1:0-Siegtreffer für die Gastgeber.

