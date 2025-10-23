Sein Sohn ist BVB-Fan: Kwasniok vor besonderem Duell

SID 23.10.2025 • 14:38 Uhr Der Kölner Trainer war schon öfter im Westfalenstadion, nun steht er dort erstmals an der Seitenlinie. Er lobt zudem die Arbeit von Niko Kovac.

Auf Trainer Lukas Kwasniok vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln wartet bei Borussia Dortmund ein außergewöhnliches Auswärtsspiel. „Das kann ich jetzt hier auch mal rausposaunen: Mein Sohnemann ist durchaus Dortmund-Sympathisant“, sagte Kwasniok vor der Partie am Samstag (18.30 Uhr/Sky).

„Es war immer etwas Besonderes, mit ihm dahin zu fahren und sich Spiele anzuschauen. Jetzt da an der Seitenlinie zu stehen, wird ein Erlebnis werden“, sagte Kwasniok über sein Trainer-Debüt im Dortmunder Westfalenstadion: „Aber es wäre schöner, wenn aus einem Erlebnis ein gutes Ergebnis werden würde.“

BVB-Trainer Niko Kovac habe „aus einer guten Gruppe eine sehr, sehr homogene Mannschaft geformt, da kann ich nur alle Hüte vor ziehen“, sagte Kwasniok: „Und dennoch ist es so, dass wir jetzt nicht völlig chancenlos hinfahren, auch wenn wir nicht als Favorit aufdribbeln werden.“

Verzichten muss Kwasniok auf Offensivspieler Jan Thielmann, der sich im Training einen Muskelfaserriss zugezogen hat und bis zur Länderspielpause ausfallen wird. Linton Maina ist krankheitsbedingt noch fraglich. Die Wahrscheinlichkeit auf einen Startelfeinsatz von Shootingstar Said El Mala sei deshalb „etwas gestiegen“, sagte Kwasniok, der auch schon den nächsten Kracher am Mittwoch im Pokal gegen den FC Bayern im Hinterkopf hat.