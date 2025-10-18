Bittere Pleite! HSV verpasst Überraschung

SID 18.10.2025 • 17:26 Uhr Trotz eines couragierten Auftrittes fahren die Hamburger ohne Punkte nach Hause. Leipzig holt den nächsten Heimsieg.

RB Leipzig bleibt im Spitzenrennen der Fußball-Bundesliga durch einen Arbeitssieg auf Kurs.

{ "placeholderType": "MREC" }

Gegen den Aufsteiger Hamburger SV gewann die Mannschaft von Trainer Ole Werner ein enges Duell mit 2:1 (1:0) und schob sich zumindest vorübergehend auf Rang zwei. RB ist somit seit der deftigen Auftaktpleite gegen Bayern München (0:6) in sechs Spielen ungeschlagen.

Baumgartner gelingt Doppelpack

Zudem hält RB weiterhin die Serie, noch nie in seiner Bundesliga-Geschichte gegen einen Aufsteiger verloren zu haben. Der HSV musste nach dem überzeugenden 4:0-Heimerfolg gegen Mainz einen kleinen Dämpfer hinnehmen, steht aber weiterhin im gesicherten Mittelfeld.

Doppelpacker Christoph Baumgartner (45. und 50.) erzielte beide Treffer für Leipzig, Albert Lokonga (48.) glich zwischenzeitlich für die Gäste aus.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bereits vor dem Anpfiff stand ein besonderer Programmpunkt auf der Agenda: Yussuf Poulsen, mit 425 Pflichtspielen Leipziger Rekordspieler und im Sommer zum HSV gewechselt, wurde offiziell verabschiedet. „Nach deiner aktiven Karriere stehen dir Tür und Tor offen bei RB Leipzig“, sagte Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff. „Danke Yussi Poulsen“ hallte es aus der Leipziger Kurve - samt Choreografie.

Beim Anpfiff nahm Poulsen zunächst auf der Hamburger Bank Platz. Seine Teamkollegen präsentierten sich jedoch auch ohne ihn mutig: Der HSV presste früh und störte den Leipziger Spielaufbau konsequent. Die erste große Chance hatten dennoch die Gastgeber: Baumgartner prüfte Daniel Heuer Fernandes am kurzen Eck, der den Ball zwar abwehren, aber nicht festhalten konnte. Nicolai Remberg klärte den Nachschuss in höchster Not.

Leipzig antwortet postwendend

Der Aufsteiger blieb aber keineswegs chancenlos. Nach einer Ecke von Miro Muheim (33.) kam Ransford Königsdörffer zum Kopfball, brachte den Ball jedoch nicht aufs Tor. Kurz vor der Pause machte es Leipzig besser: Antonio Nusa flankte auf Baumgartner, der aus fünf Metern einköpfte.

Nach dem Seitenwechsel belohnte sich der HSV für seinen engagierten Auftritt. Muheim legte für Lokonga ab, dessen Schuss von Nicolas Seiwald unhaltbar für Peter Gulacsi abgefälscht wurde. Leipzig antwortete jedoch postwendend: Baumgartner kombinierte sich mit Romolu durch und traf per Flachschuss ins kurze Eck.

{ "placeholderType": "MREC" }