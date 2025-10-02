Simonis "Kopfschmerzen": Hoffen aufs Ende der Wölfe-Torflaute

SID 02.10.2025 • 13:35 Uhr Viele Chancen, wenig Ertrag: Die zuletzt schwache Torausbeute beim VfL Wolfsburg macht Paul Simonis zu schaffen.

Trainer Paul Simonis hadert mit der zuletzt ausbaufähigen Chancenverwertung beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg - und hofft auf Besserung im Gastspiel beim FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky). „Das bereitet mir Kopfschmerzen“, sagte Simonis: „Toreschießen ist eine Kunst. Darin müssen wir besser werden.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Der VfL kreiere allerdings viele Chancen. „Das gibt mir das Gefühl, dass wir uns in die richtige Richtung entwickeln. Ich hoffe, dass wir bei den nächsten großen Chancen besser sind.“

Fragezeichen hinter VfL-Angreifer

Wolfsburg hat nur eines der ersten fünf Ligaspiele gewonnen und verlor die vergangenen Duelle bei Borussia Dortmund und gegen RB Leipzig (beide 0:1).