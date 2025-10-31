Eintracht-Coach: "In allen Bereichen aktiver" als der BVB

SID 31.10.2025 • 11:49 Uhr Nach dem bitteren Pokal-Aus blickt die Eintracht mit Selbstbewusstsein auf das Spiel in Heidenheim. Das Duell mit dem BVB soll der Eintracht Mut geben, sagt Trainer Dino Toppmöller.

Trainer Dino Toppmöller von Eintracht Frankfurt blickt trotz des bitteren Ausscheidens im DFB-Pokal am Dienstag gegen Borussia Dortmund (2:4 i.E.) positiv auf die anstehenden Aufgaben.

„Wir haben in dem Spiel gesehen, was in uns steckt“, sagte der 44-Jährige vor der Auswärtspartie in der Bundesliga beim 1. FC Heidenheim am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).

„Wir waren in allen Bereichen die aktivere Mannschaft“, betonte Toppmöller, „das sollte uns Mut geben.“

Das Spiel habe „ein paar Körner gekostet“, blickte der Coach zurück, „aber die Jungs sind sehr gut durchgekommen.“

Somit reist die Eintracht ohne größere Personalsorgen nach Heidenheim, dennoch ließ sich Toppmöller Rotationsmaßnahmen offen.

Heidenheim? Toppmöller erwartet „unangenehmen“ Gegner

Angesprochen auf Rechtsverteidiger Rasmus Kristensen und Stürmer Jonathan Burkardt sagte er: „Am wichtigsten ist der Eindruck, den ich von den Jungs bekomme. Sie haben ein gutes Verantwortungsbewusstsein für ihren Körper und die Gruppe.“

Auf der Ostalb erwartet Toppmöller einen „unangenehmen“ Gegner: „Es werden die berühmt-berüchtigten Tugenden gefragt sein“, prognostizierte er.