Spanischer Jungstar bewundert Joshua Kimmich: "Ich finde ihn spektakulär"

Maximilian Huber 08.10.2025 • 15:48 Uhr Chema Andrés, Neuzugang vom VfB Stuttgart, schwärmt in höchsten Tönen von DFB-Kapitän Joshua Kimmich. Die Spielweise des Bayern-Stars sei für Chema „spektakulär“.

Joshua Kimmich darf sich über lobende Worte freuen - und zwar von einem Kontrahenten aus der Bundesliga.

Wie der spanische Mittelfeldspieler Chema Andrés, seit Sommer Profi beim VfB Stuttgart, in einem Interview in der Heimat verriet, ist er ein großer Bewunderer des Bayern-Stars. „Momentan schaue ich viel die deutsche Liga. Ich achte auf Kimmich. Körperlich ähnelt er mir nicht, aber ich finde ihn mit und ohne Ball spektakulär“, sagte der 20-Jährige im Gespräch mit der Marca: „Er erobert den Ball zurück und organisiert das Spiel. Alles, was Bayern macht, läuft über ihn.“

Chema: In Deutschland herrscht eine „Fitnessstudio-Mentalität“

Chema kam im Sommer für rund drei Millionen Euro aus dem Nachwuchs von Real Madrid in die Schwaben-Metropole und erzielte in seinem ersten Bundesliga-Spiel direkt den Siegtreffer zum 1:0 gegen Borussia Mönchengladbach.

Nach nur wenigen Monaten in Deutschland könne er einen großen Unterschied zwischen dem spanischen und deutschen Fußball feststellen. „Der spanische Fußball ist taktischer, es geht mehr darum, den Ball zu halten und Angriffe abzuwechseln. In Deutschland dominiert immer eine der beiden Mannschaften: Eine hat die Kontrolle und die andere sucht nach Schwächen, um Schaden anzurichten. Es werden viele Konter und Standardsituationen genutzt.“

