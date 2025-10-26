Spieler des Tages: Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt)

SID 26.10.2025 • 08:56 Uhr Mit seinem zweiten Liga-Doppelpack nacheinander begeistert der Neuzugang die Eintracht. Sein Trainer schwärmt vor allem vom zweiten Tor.

Jonathan Burkardt hat sich bei seinem neuen Team offenbar schon einen Ruf erarbeitet. "Das erste ist ein typisches Jonny-Tor", sagte sein Trainer Dino Toppmöller über den Nationalstürmer von Eintracht Frankfurt, "diesen Riecher zu haben, im letzten Moment vor dem Abwehrspieler zu sein und den Ball einzunicken. Er hat da ein unfassbar gutes Gespür."

Das bewies der Neuzugang vom FSV Mainz 05 zum wiederholten Mal. Beim 2:0 (1:0)-Sieg der Eintracht gegen den FC St. Pauli schnürte Burkardt im zweiten Bundesligaspiel nacheinander einen Doppelpack (36., 56.). Während der Angreifer bei seinem ersten Treffer seinen guten Instinkt unter Beweis stellte, als Torwart Nikola Vasilj den Ball nicht festhielt und Burkardt einköpfte, zeigte er beim zweiten Treffer seine Klasse - und behielt vor allem die Ruhe.

Technisch anspruchsvoll nahm Burkardt den Ball nach einem langen Zuspiel mit der Brust an und hob ihn dann gefühlvoll an Vasilj vorbei. Toppmöller begeisterte er mit dieser Aktion besonders. Das zweite Tor, das sechste in dieser Saison für den 25-Jährigen, sei "ein absolutes Traumtor" und "eine individuelle Topleistung" gewesen, sagte Toppmöller.