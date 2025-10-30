St. Paulis Blessin: Mit Pokalschwung ins Krisenduell

SID 30.10.2025 • 16:23 Uhr Gegen Borussia Mönchengladbach wollen die Hamburger endlich wieder in der Liga punkten. Im Pokal lief es zuletzt besser.

Mit frischem Schwung geht der FC St. Pauli in das Krisenduell der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach. "Die Stimmung war gut. Nach einer so langen Leidenszeit tut das einfach gut, und da müssen wir jetzt ansetzen", sagte Trainer Alexander Blessin vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Am Dienstag hatten die Hamburger sich beim Sieg im Elfmeterkrimi gegen die TSG Hoffenheim den Frust von der Seele geschossen.

Sein Team benötige nun eine "saubere Balance zwischen Freude am Spiel und der Intensität auf dem Platz", führte Blessin aus: "Das führt zu einer guten Leistung."