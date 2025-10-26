Toppmöller erwartet Pokalfight: "Das nächste Highlight"

SID 26.10.2025 • 06:33 Uhr Nach dem Befreiungsschlag gegen St. Pauli gibt der Trainer die Marschroute für das Topspiel im DFB-Pokal vor.

Nach dem Arbeitssieg in der Bundesliga stand Dino Toppmöller die Vorfreude auf die nächste spannende Aufgabe ins Gesicht geschrieben. „Natürlich freuen wir uns auf das nächste Highlight, die nächste Topmannschaft, die hier aufkreuzt“, sagte der Trainer von Eintracht Frankfurt.

Drei Tage nach dem 2:0 (1:0) gegen den FC St. Pauli kommt am Dienstag Borussia Dortmund zum Zweitrundenspiel des DFB-Pokals nach Frankfurt.

„Es ist ein Pokalspiel, do or die, so wollen wir es angehen“, sagte Toppmöller. Sportvorstand Markus Krösche erwarte gegen den BVB „ein völlig anderes Spiel“ als gegen die Hamburger: „Borussia Dortmund ist gut drauf. Das ist ein Pokalspiel. Und natürlich kommt es auch darauf an, dass wir in der Defensive gut stehen, dass wir stabil sind.“

Toppmöllers Team hatte die Enttäuschungen der vergangenen Wochen gut abgeschüttelt und war gegen St. Pauli seit langer Zeit mal wieder ohne Gegentor geblieben. Vorne traf der formstarke Jonathan Burkardt doppelt (36., 56.).