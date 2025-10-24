TSG-Kampf gegen den "Heimfluch": "Vom Tisch haben"

SID 24.10.2025 • 14:56 Uhr Hoffenheims Trainer Christian Ilzer möchte gegen Heidenheim den ersten Sieg zu Hause feiern.

Trainer Christian Ilzer vom Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim möchte endlich etwas am kuriosen Saisonverlauf der Kraichgauer ändern.

„Das ist etwas, was wir vom Tisch haben wollen“, sagte der Österreicher vor dem Punktspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen den Vorletzten 1. FC Heidenheim: „Wir müssen kollektiv eine extrem starke Leistung in allen Phasen auf den Platz bringen. Wenn uns das gelingt, dann ist die Möglichkeit, zu Hause zu gewinnen, genau so groß wie auswärts zu gewinnen.“

Die Hoffenheimer liegen in der Heimtabelle mit drei Niederlagen aus drei Partien auf dem letzten Platz. In der Auswärtsrangliste rangiert die TSG mit drei Siegen und einem Remis auf Platz eins.