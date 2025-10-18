Uli Hoeneß? "Wir haben uns richtig vor die Knochen gehauen"

Johannes Vehren 18.10.2025 • 18:56 Uhr BVB-Boss Hans-Joachim Watzke spricht im Vorfeld des Klassikers gegen den FC Bayern über das Verhältnis zu Uli Hoeneß.

Das Duell zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund (Jetzt im LIVETICKER) elektrisiert beide Vereine gleichermaßen. Über viele Jahre flogen zwischen Hans-Joachim Watzke und Uli Hoeneß verbale Giftpfeile.

Vor dem Klassiker am Samstagabend hat der scheidende BVB-Geschäftsführer Watzke über seine Beziehung zu Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge gesprochen.

„Das Verhältnis zu Uli ist jedes Jahr besser geworden. Kalle, Uli und ich: Wir waren noch andere Typen. Wir haben uns noch richtig vor die Knochen gehauen. So wie wir uns bekämpft haben, das würde heute auch nicht jeder gut finden“, sagte Watzke bei Sky.

Der Unterschied zu heute: „Das war einfach eine andere Generation. Wir waren einfach leidenschaftlich und da gab es auch kein Pardon.“

Der 66-Jährige wird am 23. November offiziell auf der Mitgliederversammlung als Geschäftsführer der BVB-Kapitalgesellschaft zurücktreten und sich infolgedessen aus dem operativen Geschäft zurückziehen.

Watzke wird seinen Platz für Lars Ricken freimachen. Bereits seit Mai 2024 ist er in der Geschäftsführung verantwortlich für den Sport.