Emotionen pur! Watzke kämpft plötzlich mit den Tränen

Die letzte Hauptversammlung als Geschäftsführer von Borussia Dortmund ist für Hans-Joachim Watzke eine emotionale Angelegenheit gewesen. Als der langjährige BVB-Boss in der Westfalenhalle 3 vor die versammelten Aktionäre trat, musste er mit den Tränen kämpfen.

„Ich stehe hier heute zum letzten Mal bei einer Hauptversammlung vor Ihnen. 20 Jahre, das zehrt", sagte Watzke: „Es waren außergewöhnliche Jahre. Wenn man in 20 Jahren dreimal in ganz tiefe Abgründe blickt."

Watzke erinnerte an die Fast-Insolvenz, das Bombenattentat und die Corona-Jahre: „Ich hätte mir diese Entwicklung bis heute nicht vorstellen können. Wir haben alles zusammen durchgestanden."

Standing Ovations für BVB-Boss Watzke

Watzke tritt im Herbst 2025 endgültig ab. Er wolle sich bedanken für all die Jahre, ließ der 65-Jährige wissen.

Nach seinen Worten erhielt Watzke Standing Ovations von den anwesenden Mitgliedern - was ihm sichtlich naheging: „Ich kann das nicht so gut ab", meinte er zunächst, der Applaus wurde dann aber nur noch lauter. „Ich kann das nicht so gut zeigen, aber das berührt mich sehr.“