Unrühmlicher Vereinsrekord für Gladbach

SID 05.10.2025 • 21:29 Uhr Durch das Unentschieden gegen den SC Freiburg verlässt die Borussia zumindest das Tabellenende. In der Länderspielpause wartet aber viel Arbeit.

Borussia Mönchengladbach hat am Ende einer turbulenten Woche nach einem 0:0 gegen den SC Freiburg erneut den ersten Sieg in der Bundesliga verpasst und einen Vereinsnegativrekord aufgestellt.

Für die Borussia war es saisonübergreifend das 13. Ligaspiel in Serie ohne Erfolg - eine längere Durststrecke hatte der Traditionsverein zuvor noch nie hingelegt.

Zudem blieb die Borussia zum erst dritten Mal in ihrer Bundesliga-Geschichte an den ersten sechs Spieltagen einer Saison ohne Sieg. Das Remis gegen den Europa-League-Teilnehmer Freiburg, der seinerseits im zweiten Spiel nacheinander ohne drei Punkte blieb, bedeutete aber immerhin den Sprung vom Tabellenende auf Platz 17.

Mönchengladbach: Virkus-Nachfolger gesucht

In der Länderspielpause muss nun ein Nachfolger für Virkus gefunden werden - und dann schnell eine Entscheidung fallen, ob Polanski auch am 17. Oktober bei Union Berlin auf der Gladbacher Trainerbank sitzen darf.

Auch ohne Virkus erhalte er „sehr, sehr viel Unterstützung“, hatte Polanski vor der wegweisenden Begegnung gesagt, bei der Florian Neuhaus sein Startelfdebüt für die Borussia in dieser Saison feierte. Zuletzt hatte der 28-Jährige, der im Sommer mit seinem „Mallorca-Video“ negativ aufgefallen war, im vergangenen April in der ersten Elf der Gladbacher gestanden - ebenfalls in einem Heimspiel gegen Freiburg.

Im Gegensatz zum verrückten 4:6 gegen Eintracht Frankfurt begann die Partie bei herbstlichen zwölf Grad ruhig. Die Gladbacher überließen den Gästen in der Anfangsphase den Ball und fokussierten sich zunächst auf Stabilität in der Defensive - mit Erfolg.

Und so meldete sich die Borussia nach einer Viertelstunde mehr in der gegnerischen Hälfte an. Nach einer schönen Kombination fand eine scharfe Flanke von Rocco Reitz aber keinen Abnehmer (19.). Kurz darauf schickte dann Neuhaus den Gladbacher Kapitän per Steilpass auf die Reise, doch der Schuss des U21-Nationalspielers wurde im letzten Moment geblockt (28.).

Die Gastgeber traten nun mit mehr Selbstvertrauen auf, die Torchancen häuften sich. Doch Yannik Engelhardt mit seinem Kopfball (29.) und Philipp Sander per Dropkick (31.) scheiterten an Keeper Noah Atubolu. Torlos ging es in die Pause.

