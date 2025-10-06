Bundesliga: VfB "bis auf Weiteres" ohne Demirovic

SID 06.10.2025 • 15:57 Uhr Stürmer Ermedin Demirovic erleidet eine Fußverletzung und steht dem Pokalsieger VfB Stuttgart daher wochenlang nicht zur Verfügung.

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss „bis auf Weiteres“ auf Stürmer Ermedin Demirovic verzichten. Bei dem bosnischen Nationalspieler sei „eine beginnende Fraktur der Fußwurzel“ diagnostiziert worden, teilten die Schwaben am Montag mit.

Der Angreifer (27) wurde nach dem Ligaspiel gegen den 1. FC Heidenheim (1:0) untersucht, in dem er über die vollen 90 Minuten auf dem Platz gestanden hatte.

Nach Abgang von Woltemade: Demirovic als Schlüsselspieler

Demirovic kommt beim VfB nach dem Verkauf von Nationalspieler Nick Woltemade zu Newcastle United eine noch wichtigere Rolle zu. In neun der zehn Pflichtspiele dieser Saison stand er in der Startelf. Er erzielte fünf Tore und bereitete ein weiteres vor.