Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

Bundesliga: VfB "bis auf Weiteres" ohne Demirovic

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Bittere Nachricht für den VfB

Stürmer Ermedin Demirovic erleidet eine Fußverletzung und steht dem Pokalsieger VfB Stuttgart daher wochenlang nicht zur Verfügung.
Der VfB Stuttgart startet in ein weiteres europäisches Jahr mit dem Auftaktspiel gegen Celta Vigo. Von Normalität will Sebastian Hoeneß nichts wissen.
SID
Stürmer Ermedin Demirovic erleidet eine Fußverletzung und steht dem Pokalsieger VfB Stuttgart daher wochenlang nicht zur Verfügung.

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss „bis auf Weiteres“ auf Stürmer Ermedin Demirovic verzichten. Bei dem bosnischen Nationalspieler sei „eine beginnende Fraktur der Fußwurzel“ diagnostiziert worden, teilten die Schwaben am Montag mit.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Angreifer (27) wurde nach dem Ligaspiel gegen den 1. FC Heidenheim (1:0) untersucht, in dem er über die vollen 90 Minuten auf dem Platz gestanden hatte.

Nach Abgang von Woltemade: Demirovic als Schlüsselspieler

Demirovic kommt beim VfB nach dem Verkauf von Nationalspieler Nick Woltemade zu Newcastle United eine noch wichtigere Rolle zu. In neun der zehn Pflichtspiele dieser Saison stand er in der Startelf. Er erzielte fünf Tore und bereitete ein weiteres vor.

Nächster VfB-Gegner nach der Länderspielpause ist am 18. Oktober auswärts der VfL Wolfsburg. Fünf Tage später geht es in der Europa League bei Fenerbahce weiter.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite