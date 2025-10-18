BVB-Legende Owomoyela sieht Schwachstelle beim FC Bayern

Johannes Behm , Lenny Peteanu 18.10.2025 • 08:55 Uhr Patrick Owomoyela hält einen BVB-Coup gegen die Bayern für möglich. Die Dortmund-Legende hat beim Tabellenführer aus München eine Schwachstelle erkannt.

„Dortmund ist definitiv in der Lage, den Bayern wehzutun“, meinte der frühere Dortmunder vor dem Klassiker zu SPORT1. „Ich erwarte ein intensives und hochklassiges Fußballspiel. Beide Mannschaften sind ziemlich gut drauf. Das wird der erste große Härtetest – für beide Seiten.“

Wie die Schwarz-Gelben dem Tabellenführer vor heimischem Publikum in der Allianz Arena gefährlich werden können?

„Der BVB muss den Finger in die Wunde legen. Dann ist eine Menge möglich“, sagte der 45-Jährige, der mit dem BVB 2012 das Double aus Pokal und Meisterschaft gewann.

„Dann können sie Bayern schlagen“

Konkret sieht er die hoch stehende letzte Linie der Bayern als mögliche Schwachstelle: „Bayern hat Punkte, wo man sie bespielen kann, zum Beispiel eine sehr hohe Verteidigungskette. Das heißt: viel Platz für schnelle Spieler. Und die gibt es auf der Seite von Borussia Dortmund.“