"Weil ich dumm bin": Undav meldet sich zurück

SID 27.10.2025 • 05:26 Uhr Deniz Undav führt Stuttgart bei seiner Rückkehr zum Sieg - und liefert einen selbstironischen Einblick in den entscheidenden Moment.

Gedanklich haderte Deniz Undav kurz vor seinem erlösenden Siegtreffer. Er habe den Ball eigentlich durch die Beine von Torhüter Robin Zentner spielen wollen, gab der Angreifer des VfB Stuttgart nach dem Erfolg gegen den FSV Mainz 05 (2:1) zu. „Aber ich habe mich im letzten Moment umentschieden.“ Seine Erklärung? „Weil ich dumm bin“, sagte der sechsmalige Nationalspieler bei DAZN in seiner typischen Art: „Am Ende habe ich alles richtig gemacht.“

Sein lässiger Lupfer über Zentner hinweg brachte den heimstarken Schwaben schließlich den fünften Sieg in Serie - und ihm selbst etwas Genugtuung nach einer längeren Leidenszeit. Durch die XXL-Rotation von VfB-Coach Sebastian Hoeneß war Undav erstmals seit knapp zwei Monaten in die Startelf gerutscht. Ende August hatte er einen Innenbandanriss im Knie erlitten.

„Haben vielleicht eine andere Marschroute und werden attackieren“

„Es freut mich für beide“, sagte Hoeneß auch mit Blick auf den sehenswerten Treffer von Chris Führich, „auch für Deniz, das wird ihm sehr guttun“. Gegen Mainz sei er in der Schlussphase „einfach fertig“ gewesen, gab Undav zu: „Das Spiel über 90 Minuten war körperlich wichtig für mich.“ Um wieder mit 100 Prozent spielen zu können, brauche er aber „noch ein, zwei Spiele mehr über 90 Minuten“.