Wer fährt was? Stars des FC Bayern bekommen neue Autos!

Stefan Kumberger , Maximilian Lotz 15.10.2025 • 15:26 Uhr Sponsor Audi stellt den Stars des FC Bayern neue Dienstautos zur Verfügung. Unter den Neuzugängen herrscht bei der Wahl des Wagens Einigkeit.

Harry Kane wagt keine Experimente. Wie zuletzt auch entschied sich der vierfache Familienvater in Diensten des FC Bayern bei der Wahl seines neuen Autos für einen familientauglichen Wagen.

Am Mittwoch bekamen die Stars des Rekordmeisters im Rahmen eines PR-Termins von Sponsor Audi ihre neuen Dienstautos ausgehändigt. Kane entschied sich dabei für den Audi Q8 SUV TFSI e in „Mythosschwarz Metallic“.

FC Bayern: Neuzugänge folgen Kane-Beispiel

Auch die offensiven Neuzugänge Luis Díaz und Nicolas Jackson folgten Kanes Beispiel und wählten das gleiche Modell.

Ein weiterer Neu-Münchner griff nicht ganz ins oberste Regal: U21-Nationalspieler Tom Bischof wählte mit dem Audi Q4 Sportback 40 e-tron einen sportlichen SUV.

Jamal Musiala, Alphonso Davies, Michael Olise und Raphael Guerreiro setzen auf der Straße auch auf Sportlichkeit. Das Quartett entschied sich für den RS e-tron GT performance.

Die Dienstautos der Bayern-Stars im Überblick: