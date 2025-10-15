Wer fährt was? Stars des FC Bayern bekommen neue Autos!

Harry Kane wagt keine Experimente. Wie zuletzt auch entschied sich der vierfache Familienvater in Diensten des FC Bayern bei der Wahl seines neuen Autos für einen familientauglichen Wagen.
Neue Dienstautos für Bayern-Stars
Sponsor Audi stellt den Stars des FC Bayern neue Dienstautos zur Verfügung. Unter den Neuzugängen herrscht bei der Wahl des Wagens Einigkeit.
Am Mittwoch bekamen die Stars des Rekordmeisters im Rahmen eines PR-Termins von Sponsor Audi ihre neuen Dienstautos ausgehändigt. Kane entschied sich dabei für den Audi Q8 SUV TFSI e in „Mythosschwarz Metallic“.
FC Bayern: Neuzugänge folgen Kane-Beispiel
Auch die offensiven Neuzugänge Luis Díaz und Nicolas Jackson folgten Kanes Beispiel und wählten das gleiche Modell.
Ein weiterer Neu-Münchner griff nicht ganz ins oberste Regal: U21-Nationalspieler Tom Bischof wählte mit dem Audi Q4 Sportback 40 e-tron einen sportlichen SUV.
Jamal Musiala, Alphonso Davies, Michael Olise und Raphael Guerreiro setzen auf der Straße auch auf Sportlichkeit. Das Quartett entschied sich für den RS e-tron GT performance.
Die Dienstautos der Bayern-Stars im Überblick:
Spieler
Modell
Sacha Boey
Audi Q8 SUV TFSI e
Tom Bischof
Audi Q4 Sportback 40 e-tron
Alphonso Davies
RS e-tron GT performance
Luis Díaz
Audi Q8 SUV TFSI e
Serge Gnabry
Audi Q8 SUV TFSI e
Leon Goretzka
Audi Q8 SUV TFSI e
Raphael Guerreiro
RS e-tron GT performance
Hiroki Ito
Audi Q8 SUV TFSI e
Nicolas Jackson
Audi Q8 SUV TFSI e
Harry Kane
Audi Q8 SUV TFSI e
Minjae Kim
Audi Q8 SUV TFSI e
Joshua Kimmich
Audi Q7 SUV S line TFSI e
Konrad Laimer
Audi Q8 SUV TFSI e
Jamal Musiala
RS e-tron GT performance
Manuel Neuer
Audi Q8 SUV TFSI e
Michael Olise
RS e-tron GT performance
Aleksandar Pavlovic
Audi Q6 SUV e-tron
Josip Stanisic
Audi Q7 SUV S line TFSI e
Jonathan Tah
Audi Q8 SUV TFSI e
Sven Ulreich
SQ6 e-tron
Dayot Upamecano
Audi Q8 SUV TFSI e
Jonas Urbig
Audi Q6 SUV e-tron