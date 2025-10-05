Werder wächst zusammen: Steffen in Bremen "angekommen"

SID 05.10.2025 • 05:52 Uhr Horst Steffen erlebte mit Werder Bremen einen extrem komplizierten Saisonstart. Inzwischen scheint er sein neuformiertes Team zu erreichen.

Den verheerenden Saisonstart abgehakt, den ersten Heimsieg endlich eingefahren: Werder Bremen geht nach dem 1:0 (1:0)-Sieg im "kleinen" Nordderby gegen den FC St. Pauli mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause. Trainer Horst Steffen scheint dem runderneuerten Kader seine Spielidee immer besser vermitteln zu können.

"Wir vertrauen unserem Coach. Mit so einer neuen Truppe, die fast von Null angefangen hat - dafür spielen wir jetzt schon sehr gut zusammen", sagte Torschütze Samuel Mbangula. Der Neuzugang hatte für seinen Treffer gegen die Hamburger nur zwei Minuten gebraucht - anschließend verteidigte die zuvor schwächste Defensive der Liga den Sieg leidenschaftlich.

Damit zeigte sich auch der Trainer zufrieden. Die Frage, wo sein Team denn nun stehe, konnte Steffen, der zu Beginn der Spielzeit unter anderem das Erstrundenaus im DFB-Pokal hatte hinnehmen müssen, aber nicht beantworten. "Es ist immer noch früh in der Saison, alles weitere kommt in den nächsten Wochen. Es geht darum, dass wir uns weiter stabilisieren", sagte er.