Will der FC Bayern noch ein Stadion kaufen?

Johannes Vehren 27.10.2025 • 15:14 Uhr Dem FC Bayern stehen aktuell drei Stadien für den Spielbetrieb zur Verfügung. Kommt bald noch ein viertes Stadion hinzu?

Überraschung beim FC Bayern? Wie die Bild berichtet, stehen die Münchner kurz davor, ein weiteres Stadion zu kaufen.

Dabei soll es sich um den Hachinger Sportpark handeln, in welchem seit Jahrzehnten die SpVgg Unterhaching (derzeit in der Regionalliga Bayern) spielt. Laut des Berichts soll das Stadion im Münchner Süden für 7,5 Millionen Euro zu haben sein.

Verhandlungen laufen bereits

Demnach sind die Verhandlungen bereits weit fortgeschritten. Die Chancen auf den Erhalt des Sportparks für die Münchner beschreibt die Bild als „sehr groß“.

Aktuell ist der FC Bayern im Besitz von zwei Stadien. In der Allianz Arena tragen die Männer ihre Heimspiele aus, die Frauen spielen am seit 2017 existierenden Bayern-Campus. In erster Linie ist der Sportpark auch für die Damen der Münchner geplant, da das Stadion am Campus lediglich Platz für 2500 Zuschauer fasst.

Kooperation im Nachwuchs

Ebenfalls spielen einige Jugendteams der Münchner im Stadion an der Grünwalder Straße, welches in städtischer Hand ist und in welchem auch der Stadtrivale TSV 1860 München seine Drittligaspiele austrägt.