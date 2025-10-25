Fan-Schlägerei vor Bundesliga-Spielen

SID 25.10.2025 • 15:58 Uhr In Hannover kommt es zwischen Anhängern des VfL Wolfsburg und des FC St. Pauli zu körperlichen Auseinandersetzungen.

Zwischen Anhängern der Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg und FC St. Pauli ist es am Samstagvormittag im Hauptbahnhof Hannover zu einer Schlägerei gekommen.

Wie die Polizei bestätigte, waren an der „körperlichen Auseinandersetzung zwei größere Personengruppen“ beteiligt. Die Fans der Wolfsburger waren auf dem Weg zum Auswärtsspiel beim Hamburger SV, St. Pauli spielte am Samstagnachmittag bei Eintracht Frankfurt.

Auf einem im Internet kursierenden Video, das die Schlägerei zeigen soll, ist zu sehen, wie Männer aufeinander einprügeln und mit Baustellenabsperrungen werfen. Als die Polizei am Gleis eintraf, flüchteten sie.

Polizei wertet Videoaufzeichnungen aus

Nach Polizeiangaben sind die Videoaufzeichnungen des Tatorts „Teil der laufenden strafprozessualen Ermittlungen und werden derzeit ausgewertet“.

Die rund 400 Wolfsburger Fans setzten ihre Reise im Anschluss zunächst fort. Im Bahnhof Hamburg-Harburg wurde der Zug am Mittag aber auf Weisung der Bundespolizei gestoppt.

Im betroffenen Zug sowie im nahegelegenen Gleisbereich wurden durch die vor Ort befindlichen Einsatzkräfte Pyrotechnik und Gegenstände zur Schutzbewaffnung fest- und sichergestellt.

St. Pauli kritisiert polizeiliche Maßnahmen in Frankfurt

Von rund 150 Personen wurden im Rahmen des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens die Identitäten festgestellt. Auch Anhänger des FC St. Pauli wurden in Frankfurt aus dem Zug geholt und kontrolliert.

Der FC St. Pauli rief in einem Statement „angesichts der Ereignisse am Frankfurter Hauptbahnhof“ zu Deeskalation auf.