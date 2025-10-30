Wolfsburg wohl länger ohne Maehle

Linksverteidiger Joakim Maehle wird dem Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg wohl länger fehlen. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, hat sich der Däne im Training am Mittwoch eine schwere Schulterverletzung zugezogen und fällt "bis auf Weiteres" aus. Bei der 0:1-Niederlage in der 2. Runde des DFB-Pokals gegen den Zweitligisten Holstein Kiel war der 28-Jährige am vergangenen Dienstag in der zweiten Halbzeit eingewechselt worden.

Der VfL befindet sich in der Krise, Trainer Paul Simonis steht in der Kritik. Am vergangenen Wochenende hatte Wolfsburg eine Serie von sechs Ligaspielen ohne Sieg mit einem 1:0 beim Hamburger SV beendet. Mit acht Punkten aus acht Partien liegen die Wölfe jedoch weiter hinter den eigenen Erwartungen zurück. Maehle war bis dato in sieben Ligaspielen zum Einsatz gekommen.