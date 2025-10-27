Newsticker
Zwei Spiele Sperre: Gladbach-Star verpasst das Derby

Gladbach-Profi verpasst das Derby

Jens Castrop wird nach seiner Roten Karte im Spiel gegen Bayern München für zwei Begegnungen gesperrt.
Jens Castrop wird nach seiner Roten Karte im Spiel gegen Bayern München für zwei Begegnungen gesperrt.

Jens Castrop von Bundesligist Borussia Mönchengladbach verpasst auch das Derby gegen den 1. FC Köln. Der 22-Jährige wurde nach seiner Roten Karte im Spiel gegen Bayern München (0:3) wie erwartet für zwei Begegnungen gesperrt.

Castrop muss somit am kommenden Wochenende beim FC St. Pauli und eine Woche später im Heimspiel gegen Köln zuschauen.

Castrop foulte Bayerns Diaz

Castrop hatte nach einem Foul mit gestrecktem Bein gegen Luis Diaz von Schiedsrichter Sascha Stegemann nach Ansicht der Videobilder schon in der 19. Minute die Rote Karte gesehen.

Weil das Foul aber lediglich als rohes Spiel gewertet wurde, darf der Nationalspieler Südkoreas am Dienstag (20.45 Uhr) im DFB-Pokal gegen den Zweitligisten Karlsruher SC spielen.

